POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - Moringen, K426 zw. Moringen und Thüdinghausen Mittwoch, 15.07.2026, 15:30 Uhr MORINGEN(da) - Ein 22-Jähriger hat am gestrigen Mittwochnachmittag auf der K426 zwischen Moringen und Thüdinghausen einen Unfall verursacht. Der Moringer wollte einen vor ihm fahrenden Trecker überholen, übersah hierbei jedoch, dass hinter ihm bereits ein anderer PKW-Fahrer seinerseits zum Überholen angesetzt hatte. Die ...

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