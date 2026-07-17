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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Donnerstag, der 16.07.2026, 06:12 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW beschädigte den, in einer Parkbox ordnungsgemäß abgestellten, PKW einer Firma aus Deensen und entfernte unerlaubt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Durch Videoaufzeichnungen konnte der LKW später zugeordnet werden. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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