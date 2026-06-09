Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

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Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, B3 zwischen Naensen und Mühlenbeck

Unfallzeit: 09.06.2026, 07:53 Uhr

Einbeck (pfa)

Am heutigen Morgen kam es auf der B 3 zwischen Naensen und Mühlenbeck zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Die 27- jährige Fahrzeugführerin aus Bad Münder fuhr mit ihrem weißen Skoda die B 3 aus Richtung Naensen in Richtung Mühlenbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die B3 musste für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde sie wieder freigegeben.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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