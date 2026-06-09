PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rücklicht von Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 05.06.2026, 14.00 Uhr - Montag, 08.06.2026, 10.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte das hintere rechte Rücklicht des Pkw einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Freitagnachmittag ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Göttinger Straße und bemerkte den Glasbruch am rechten Rücklicht am Montagmorgen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 07:50

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Überflutung von Tennisplätzen

    Einbeck (ots) - - 37586 Dassel, Vogler Weg, dortige Tennisplätze Tatzeit: 07.06.2026,15:00 Uhr bis 08.06.2026, 13:00 Uhr Einbeck (pfa) Am 08.06.2026 erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis, dass es zu einer Sachbeschädigung der Tennisplätze des MTV Markoldendorf e.V. kam. Die Tennisplätze wurden mit Wasser unterspült und dadurch unbenutzbar gemacht. Unbekannte Täter haben zwischen dem 07.06.2026, 15:00 Uhr und ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 21:30

    POL-NOM: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen

    Bad Gandersheim (ots) - 03.06.2026, 10:00- 10:30 Uhr, Rewe Parkplatz Kreiensen 37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Am Plan 6 Am Mittwoch, den 03.06.2026, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ist es auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein grauer VW ist hierbei beim Ein- oder Ausfahren aus einer dortigen Parklücke gegen einen geparkten ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 08:50

    POL-NOM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode,B446, Sonntag, 07.06.2026, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der B446 in Höhe der Ortschaft Lütgenrode zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 65-jähriger Mann aus Holzminden sowie seine 19-jährige Beifahrerin befuhren die B446 aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg. Dahinter fuhr mit einem Pkw eine 18-jährige aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren