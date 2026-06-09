Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rücklicht von Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 05.06.2026, 14.00 Uhr - Montag, 08.06.2026, 10.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte das hintere rechte Rücklicht des Pkw einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Freitagnachmittag ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Göttinger Straße und bemerkte den Glasbruch am rechten Rücklicht am Montagmorgen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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