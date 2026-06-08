Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

03.06.2026, 10:00- 10:30 Uhr, Rewe Parkplatz Kreiensen 37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Am Plan 6

Am Mittwoch, den 03.06.2026, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ist es auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein grauer VW ist hierbei beim Ein- oder Ausfahren aus einer dortigen Parklücke gegen einen geparkten schwarzen BMW gefahren. An dem BMW ist Sachschaden in Höhe von 500EUR entstanden. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen VW Golf hat sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden(05382/95390). (Füh)

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