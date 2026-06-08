PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

03.06.2026, 10:00- 10:30 Uhr, Rewe Parkplatz Kreiensen 37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Am Plan 6

Am Mittwoch, den 03.06.2026, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ist es auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein grauer VW ist hierbei beim Ein- oder Ausfahren aus einer dortigen Parklücke gegen einen geparkten schwarzen BMW gefahren. An dem BMW ist Sachschaden in Höhe von 500EUR entstanden. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen VW Golf hat sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden(05382/95390). (Füh)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 08:50

    POL-NOM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode,B446, Sonntag, 07.06.2026, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der B446 in Höhe der Ortschaft Lütgenrode zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 65-jähriger Mann aus Holzminden sowie seine 19-jährige Beifahrerin befuhren die B446 aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg. Dahinter fuhr mit einem Pkw eine 18-jährige aus ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 13:46

    POL-NOM: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

    Einbeck (ots) - Einbeck, OT Dassensen (Kr.) Freitag, 05.06.2026; 12:50 Uhr Am Freitagmittag, den 05.06.2026, kontrollierte eine Polizeistreife einen 67jährigen Pkw-Führer in der Ortschaft Dassensen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kontrollierten fest. Ein im Anschluss von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 13:10

    POL-NOM: Mit Pkw Schaden verursacht und weggefahren

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Mittwoch 03.06.2026; 16:00 Uhr Am Mittwochnachmittag, den 03.06.2026, parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw, in der Straße -Am Kälbertalsgraben-, vor der dortigen Tanzschule, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw an der Frontschürze einen blauen Streifschaden aufwies. Demzufolge muss ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren