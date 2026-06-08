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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode,B446, Sonntag, 07.06.2026, 15.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B446 in Höhe der Ortschaft Lütgenrode zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Ein 65-jähriger Mann aus Holzminden sowie seine 19-jährige Beifahrerin befuhren die B446 aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg. Dahinter fuhr mit einem Pkw eine 18-jährige aus Hardegsen und eine 32-jährige Frau Hardegsen mit ihrer 12-jährigen Tochter.

Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, vertauschte die 32-jährige das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf die 18-jährige Fahrzeugführerin auf. Diese wurde schließlich auf den Pkw des 65-jährigen Mannes aufgeschoben.

Neben der 19-jährigen Beifahrerin wurde auch die 18-jährige Autofahrerin und das 12-jährige Kind der Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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