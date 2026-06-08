POL-NOM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode,B446, Sonntag, 07.06.2026, 15.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Sonntagnachmittag kam es auf der B446 in Höhe der Ortschaft Lütgenrode zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.
Ein 65-jähriger Mann aus Holzminden sowie seine 19-jährige Beifahrerin befuhren die B446 aus Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg. Dahinter fuhr mit einem Pkw eine 18-jährige aus Hardegsen und eine 32-jährige Frau Hardegsen mit ihrer 12-jährigen Tochter.
Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, vertauschte die 32-jährige das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf die 18-jährige Fahrzeugführerin auf. Diese wurde schließlich auf den Pkw des 65-jährigen Mannes aufgeschoben.
Neben der 19-jährigen Beifahrerin wurde auch die 18-jährige Autofahrerin und das 12-jährige Kind der Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7500 Euro.
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