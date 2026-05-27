Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Straßenverkehrsgefährdung unmittelbar vor Streifenwagen

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Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhren Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 00:00 Uhr die A61 in Richtung Süden, als auf Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt vor ihnen ein BMW bereits den Beschleunigungsstreifen mit mehr als den dort zulässigen 130 km/h befuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug im Streifenwagen auf der wenig befahrenen Autobahn mit 220, statt erlaubter 130 km/h. Nachdem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde, beschleunigte der Fahrer des über 300 PS starken BMWs weiter auf 250 km/h. Kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer veranlasste das Überholmanöver eines LKWs den Fahrer des BMWs den LKW, welcher gerade überholt wurde, derart zu schneiden, dass ein Unfall nur durch eine rechtzeitige Gefahrenbremsung des LKW-Fahrers vermieden werden konnte. Der unmittelbar nächste LKW wurde auf dem Standstreifen überholt. Nach dem riskanten Überholmanöver gelang es, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer, ein 19-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, zeigte sich uneinsichtig, nachdem er mit dem Fehlverhalten konfrontiert worden war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Über den endgültigen Entzug seiner Fahrerlaubnis wird ein Gericht entscheiden müssen.

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