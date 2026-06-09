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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Überflutung von Tennisplätzen

Einbeck (ots)

   - 37586 Dassel, Vogler Weg, dortige Tennisplätze

Tatzeit: 07.06.2026,15:00 Uhr bis 08.06.2026, 13:00 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 08.06.2026 erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis, dass es zu einer Sachbeschädigung der Tennisplätze des MTV Markoldendorf e.V. kam. Die Tennisplätze wurden mit Wasser unterspült und dadurch unbenutzbar gemacht. Unbekannte Täter haben zwischen dem 07.06.2026, 15:00 Uhr und 08.06.2026, 13:00 Uhr die Bewässerungsanlage aufgedreht und bis zum Feststellen der Tat durchgehend laufen lassen, was zu einer Überflutung der Tennisplätze führte.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Einbeck entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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