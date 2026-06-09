Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weiterfahrt beendet - 19-jähriger ohne Führerschein unterwegs

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Montag, 08.06.2026, 15.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 19-jähriger Mann, welcher mit einem Auto die Robert-Schnabel-Straße in Northeim befuhr, wurde am Montagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch der 42-jährige Halter des Autos muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, da er die Fahrt des 19-jährigen trotz fehlender Fahrerlaubnis duldete.

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