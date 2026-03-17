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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrer erfasst Skatboard-Fahrer und schleift diesen mehrere Meter mit

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, OT Opperhausen, Im Sieke, 16.03.2026, gegen 16:20 Uhr

Zum angegeben Unfallzeitpunkt hat ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit einem schwarzen SUV der Marke Volvo einen 18-jährigen auf einem Skatboard in der Straße im Sieke in Opperhausen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der 18-jährige, der aus einem Einbecker Ortsteil stammt, wurde hierbei nicht unerheblich verletzt. Der Unfallverursacher unterließ es im Anschluss, schadensregulierende Maßnahmen durchzuführen. Dementsprechend wurde gegen den zur Zeit noch unbekannten Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. 05382-95390 (bas)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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