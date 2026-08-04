Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Präventionshinweis der Polizei: Hohe Wald- und Flächenbrandgefahr - Bitte besonders umsichtig handeln

Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Die anhaltende Trockenheit und die angekündigten sommerlichen Temperaturen sorgen derzeit für eine deutlich erhöhte Wald- und Flächenbrandgefahr. Nach den aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in den kommenden Tagen in weiten Teilen Niedersachsens hohe bis sehr hohe Gefahrenstufen im Waldbrandgefahrenindex erreicht.

Doch nicht nur Wälder sind betroffen: Auch abgeerntete Getreidefelder, Wiesen und andere ausgetrocknete Vegetationsflächen können bereits durch kleinste Zündquellen in Brand geraten. Ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel, Funkenflug oder ein heißer Fahrzeugauspuff können ausreichen, um einen Flächenbrand auszulösen.

Die Polizei appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere beim Aufenthalt in der Natur besondere Vorsicht walten zu lassen.

Bitte beachten Sie folgende Verhaltenshinweise:

Werfen Sie keine Zigaretten oder glimmenden Gegenstände in die Natur. Entzünden Sie kein offenes Feuer und grillen Sie nicht in Wäldern oder in deren unmittelbarer Nähe. In Niedersachsen ist offenes Feuer in Wäldern, Mooren und Heiden sowie in deren unmittelbarer Umgebung bis zum 31. Oktober verboten. Parken Sie Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras oder Stoppelfeldern. Heiße Fahrzeugteile, insbesondere der Auspuff oder der Katalysator, können trockenes Gras oder Stroh entzünden. Lassen Sie keine Glasflaschen oder Glasscherben in der Natur zurück. Sie können Sonnenlicht bündeln und Brände begünstigen. Nutzen Sie zum Zelten oder für Lagerfeuer ausschließlich dafür vorgesehene und erlaubte Plätze. Halten Sie land- und forstwirtschaftliche Wege frei, damit Einsatzkräfte im Ernstfall schnell zum Brandort gelangen können.

Sollten Sie Rauch oder Feuer bemerken, alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112. Versuchen Sie nicht, größere Brände selbst zu löschen, sondern bringen Sie sich in Sicherheit und weisen Sie die Einsatzkräfte möglichst genau zum Brandort.

Unsere Wälder und Felder sind wertvolle Lebensräume, Erholungsorte und wichtige Bestandteile unserer Natur. Mit umsichtigem Verhalten kann jede und jeder dazu beitragen, Brände zu verhindern und Mensch, Tier sowie Umwelt zu schützen.

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