Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 03.08.2026, 10:30 Uhr, auf das Gelände einer Schule am Berliner Ring 47 in Nienburg eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, gewaltsam in mehrere Gebäude sowie Schuppen einzudringen. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Aus einer Garage entwendeten die Unbekannten schließlich mehrere Gartengeräte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule am Berliner Ring beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

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