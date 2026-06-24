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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw touchiert Fußgängerin

Neuss (ots)

Am Dienstag, 23. Juni, wurde kurz vor 8 Uhr eine Fußgängerin an der Rosellener Schulstraße in Neuss von einem Pkw touchiert. Die Neusserin wollte die Straße in Richtung Friedhof überqueren. Zeitgleich kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus dem Parkplatz gefahren und bog links ab, wobei er die Fußgängerin an der Hand touchierte und leicht verletzte. Der Fahrer des SUV bemerkte offenbar den Kontakt, setzte seine Fahrt jedoch fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat daher die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Die Polizei erinnert zudem daran, dass alle Verkehrsteilnehmer verpflichtet sind, bei Unfällen - zumal mit Personenschaden - vor Ort zu bleiben und sich um die Abwicklung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, im Volksmund Fahrerflucht, ist kein Kavaliersdelikt und kann Strafen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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