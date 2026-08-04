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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit freilaufendem Hund

Hohnhorst (ots)

(He.)Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall - Hundehalter entfernt sich. Am Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der K 50 in Hohnhorst, in Höhe des Schützenvereins, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein nicht angeleinter Hund plötzlich vor einen fahrenden Pkw lief. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Kurz nach dem Unfall erschien der mutmaßliche Hundehalter an der Unfallstelle und suchte nach dem Hund. Anschließend entfernte er sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Hund wird wie folgt beschrieben: - braun - Mischling - mittelgroß - nicht angeleint Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 1,80 m groß - dickliche Statur - dunkelblonde Haare - kein Bart - kariertes Oberteil (vermutlich ein Hemd) - dunkle Hose Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Identität des Hundehalters oder des beschriebenen Hundes geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05723 7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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