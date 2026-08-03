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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Drakenburg (ots)

(Thi) Beamte der Polizei Nienburg kontrollierten am Sonntagnachmittag, 02.08.2026, gegen 15:06 Uhr einen Pkw auf der Verdener Landstraße (B 215) in Drakenburg.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 61-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bereits wiederholt ohne die erforderliche Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs.

Der Fahrer zeigte den Beamten einen rosafarbenen Papierführerschein vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zur Gefahrenabwehr stellte die Polizei den vorgezeigten Papierführerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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