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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt auf der B 6 - Vollsperrung für rund eineinhalb Stunden

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 02.08.2026, ist es gegen 21:38 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Nienburg Süd und Nienburg Mitte zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall gekommen.

Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Hannover kommend in Richtung Bremen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich infolge von Alkoholeinfluss, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet ins Schlingern, kollidierte sowohl mit der Seiten- als auch mit der Mittelschutzplanke und kam schließlich an der Mittelschutzplanke zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer, der sich zunächst nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs musste die B 6 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Nienburg Süd und Nienburg Mitte von 21:50 Uhr bis 23:23 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Nienburg Süd abgeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmenden gefährdet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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