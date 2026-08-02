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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl einer LKW-Zugmaschine im Rintelner Industriegebiet

Rinteln (ots)

(jw) In dem Zeitraum zwischen Freitag, dem 31.07.2026, gegen 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 02.08.2026, gegen 7:10 Uhr, wurde im Rintelner Industriegebiet eine LKW-Zugmaschine entwendet.

Die unbekannte Täterschaft hat nach bisherigem Ermittlungsstand die Zugmaschine von dem dazugehörigen Sattelauflieger getrennt und sich dann Zutritt zu der Fahrerkabine verschafft. Anschließend flieht die unbekannte Täterschaft mit der Zugmaschine in unbekannte Richtung.

Die Polizei Rinteln ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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