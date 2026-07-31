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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Thi) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Bückeburg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 29.07.2026, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz beziehungsweise im Bereich der Parkflächen an der Bahnhofstraße 34.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestellten Opel Meriva. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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