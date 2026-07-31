Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall am Doktorsee - Autofahrerin prallt gegen Baum

Rinteln (ots)

(Thi) Eine 69-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag, 30.07.2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Doktorsee" in Rinteln schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 15:25 Uhr mit ihrem Renault Twingo die Straße "Am Doktorsee". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zunächst nach links in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden Opel Corsa. Anschließend kam der Renault nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Renault war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entgegenkommende Opel wurde ebenfalls beschädigt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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