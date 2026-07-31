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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Wohnungseinbruch festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Dank des aufmerksamen Hinweises eines Anwohners konnte die Polizei am Donnerstagvormittag, 30.07.2026, nach einem Wohnungseinbruch in Rinteln einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Drei weitere Täter konnten flüchten.

Gegen 09:30 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf, dass er beobachtet hatte, wie vier Personen die Scheibe eines Einfamilienhauses im Dürerweg einschlugen und in das Gebäude eindrangen.

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Rinteln trafen kurze Zeit später am Tatort ein. Beim Eintreffen der Polizei verließen die vier Täter das Wohnhaus und flüchteten über angrenzende Grundstücke in Richtung Holbeinweg. Ein 21-jähriger Mann konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden.

Die drei weiteren Tatverdächtigen entkamen nach bisherigen Erkenntnissen über den Holbeinweg, einen Stichweg zur Alten Todenmanner Straße sowie anschließend über den Grenzweg und einen angrenzenden Wiesenweg in westliche Richtung. Die Fahndung unter Einsatz weiterer Unterstützungskräfte, eines Polizeihubschraubers sowie von Polizeidiensthunden verlief ohne Erfolg.

Im Nahbereich des Tatortes stellten die Einsatzkräfte zudem einen Audi fest, der nach derzeitigem Ermittlungsstand den Tätern zugeordnet werden kann.

Im Zuge der Tatortaufnahme wurde bekannt, dass die Täter neben dem Einfamilienhaus auch das benachbarte Wohnhaus angegangen hatten.

Die Maßnahmen und Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagvormittag im Bereich Dürerweg, Holbeinweg, Alte Todenmanner Straße, Grenzweg oder auf den angrenzenden Wegen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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