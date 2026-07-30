Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der L450

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwochmittag, 29.07.2026, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 450 bei Rusbend drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit einem VW Polo gegen 11:58 Uhr die L450 in Fahrtrichtung Rusbend. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei 16-jährige Mitfahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw mit dem rechten Hinterrad nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte.

Der 18-jährige Fahrer sowie die beiden 16-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der VW Polo wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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