Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer prallt gegen geparkten Lkw-Auflieger

Beckedorf (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 29.07.2026, ist ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Beckedorf leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 15:40 Uhr mit seinem E-Scooter die Jahnstraße aus Richtung Angerweg kommend in Richtung Riepener Straße. Auf Höhe der Hausnummer 3A kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Auflieger.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde medizinisch versorgt. Sowohl am E-Scooter als auch am Lkw-Auflieger entstanden Sachschäden.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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