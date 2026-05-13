POL-BOR: Heek - Nach Unfall entfernt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 12.05.2026, 13.00 Uhr; Abgelenkt und bestohlen hat ein Unbekannter am Dienstag einen Autofahrer in Vreden. Der Mann saß gegen 13.00 Uhr in seinem Wagen, der an der Wüllener Straße parkte. Der Tatverdächtige bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze gegen zwei Ein-Euro-Münzen zu wechseln. Der hilfsbereite Vredener kam dem Wunsch nach - dabei griff der Unbekannte in die ...

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