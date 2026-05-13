POL-BOR: Heek - Nach Unfall entfernt
Heek (ots)
Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: 12.05.2026, 09.30 Uhr;
Böse Überraschung: Als eine Autofahrerin am Dienstag zum geparkten Wagen zurückkehrte, fand sie den schwarzen Mercedes beschädigt vor. Abgespielt hat sich der Unfall gegen 09.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Heek. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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