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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nach Unfall entfernt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 12.05.2026, 09.30 Uhr;

Böse Überraschung: Als eine Autofahrerin am Dienstag zum geparkten Wagen zurückkehrte, fand sie den schwarzen Mercedes beschädigt vor. Abgespielt hat sich der Unfall gegen 09.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Heek. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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