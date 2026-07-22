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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hund entwendet
Zeugen gesucht

POL-HS: Hund entwendet / Zeugen gesucht
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Geilenkirchen (ots)

Am Montagabend (20. Juli) hielt sich eine Geilenkirchenerin ab 19.15 Uhr für etwa eine halbe Stunde am Drosselweg im dortigen Penny Markt auf, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ihren Hund, einen Chihuahua, band sie für diesen Zeitraum an einem Geländer des Einkaufswagenunterstandes an. Gegen 19.45 Uhr stellte sie bei Verlassen des Lebensmitteldiscounters fest, dass Unbekannte ihren Hund gestohlen hatten. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, dass mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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