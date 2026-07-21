POL-HS: Einbruch in Lagerhalle
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Mehrere unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag (21. Juli) gegen 02.15 Uhr Zutritt in eine an der Marienstraße gelegene Lagerhalle und entwendeten daraus diverse Kartons mit E-Zigaretten.
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