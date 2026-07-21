POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Hückelhoven (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (21. Juli) wurde ein Anwohner in der Straße Doverack gegen 1 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er diesen auf den Grund ging, bemerkte er zwei männliche Personen, die ein Quad vom Grundstück über die Einfahrt auf die Straße geschoben hatten. Als der Anwohner auf sich aufmerksam machte, flüchtete einer der Männer zu Fuß in Richtung Neckarstraße. Dem ...

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