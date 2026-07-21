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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: B-Klasse entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots)

Bereits zwischen dem 12. Juli (Sonntag), 10.30 Uhr, und 15. Juli (Mittwoch), 0 Uhr, entwendeten unbekannte Personen auf der Friedrich-List-Allee eine schwarze Mercedes B-Klasse mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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