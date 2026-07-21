Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Omnibus und Pkw

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Dienstag, 21. Juli, ereignete sich gegen 12.25 Uhr, an der Abfahrt der B 56 in Höhe Geilenkirchen-Gillrath und der Einmündung Karl-Arnold-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Pkw fuhr auf der B 56 aus Richtung Aachen kommend, verließ an der Abfahrt Gillrath die Bundesstraße und bog nach links auf die Karl-Arnold-Straße ab, wo es zur Kollision mit einem voll besetzten Linienbus kam, der aus Richtung Bauchem kommend in Fahrtrichtung Gillrath unterwegs war. Durch den Aufprall zogen sich die beiden Fahrzeugführer sowie mindestens drei Fahrgäste nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurden drei Verletzte vor Ort ambulant behandelt. Zwei Personen wurden vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise für den Verkehr gesperrt.

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