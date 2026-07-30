Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Zusammenstoß mit abbiegendem Pkw leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am frühen Mittwochmorgen, 29.07.2026, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straße "Am Hünenbrink" zur Eilsener Straße in Obernkirchen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 43-jähriger Autofahrer gegen 05:13 Uhr, von der Straße "Am Hünenbrink" nach rechts in die Eilsener Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 27-jährigen Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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