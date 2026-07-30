Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw landet nach Pedalverwechslung in Graben

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 29.07.2026, ist es auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Straße "An der Stadtgrenze" in Nienburg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 16:30 Uhr, ihren BMW in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einzuparken. Dabei verwechselte sie offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge überfuhr der Pkw einen Bordstein sowie einen Grünstreifen und kam schließlich in einem angrenzenden, bewachsenen Graben zum Stehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe alarmiert und sicherte die Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro.

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