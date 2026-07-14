Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zug kollidiert mit Traktorgespann

Achterwehr (ots)

Heute Nachmittag wurde die Leitstelle der Bundespolizei über einen Unfall auf der Bahnstrecke Kiel nach Neumünster informiert.

Die Bahnstrecke wurde um 14.29 Uhr gesperrt und eine Bundespolizeistreife entsandt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls alarmiert worden.

Vor Ort zeigte sich folgendes Bild. Ein Traktor mit Anhängern fuhr über den technisch gesicherten Bahnübergang (Rotlicht und Halbschranken). Ein herannahender Zug der Nordbahn leitete eine Schnellbremsung ein, es kam jedoch zur Kollision.

Im Zug befanden sich 64 Reisenden; 11 Reisende wurden leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Sie konnten die Reise fortsetzen. Eine Frau klagte über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Das Bahnpersonal (Lokführer und Zugbegleiter) erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Reisenden wurde aus dem Zug evakuiert. Der Zug wurde stark beschädigt.

Vor Ort waren die Feuerwehren Achterwehr und Kronshagen sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie Beamte der Landes -- und Bundespolizei. Aktuell ist die Bahnstrecke noch gesperrt.

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