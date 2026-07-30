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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer mit mehr als 2 Promille aus dem Verkehr gezogen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, 29.07.2026, ist der Polizei ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf der B6 im Bereich Nienburg gemeldet worden. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, nachdem ihm das Fahrverhalten des Fahrers aufgefallen war.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug gegen 22:30 Uhr im Bereich des Südrings in Nienburg. Der 33-jährige Fahrzeugführer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von 2,05 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen. Durch dessen schnelles Handeln konnte eine mögliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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