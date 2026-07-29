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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Suthfeld (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 442 in Suthfeld, im Bereich der Einmündung zur Sölvienstraße, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten ein Motorradfahrer und die Fahrerin eines Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der 41-jährige Fahrer eines Quads bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad anschließend auf den Pkw geschoben.

Der Quadfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen am Arm. Das Quad sowie das Motorrad waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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