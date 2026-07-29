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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tischtennisplatte auf Schulgelände beschädigt - Zeugen gesucht

Rinteln (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, 27.07.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 28.07.2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Gymnasiums Ernestinum in der Paul-Erdniß-Straße in Rinteln zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter rissen eine im Boden verankerte Tischtennisplatte aus ihrer Befestigung und verschoben diese. Hierbei wurde einer der Betonfüße der Tischtennisplatte beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Rinteln hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Schulgelände oder im Bereich der Paul-Erdniß-Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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