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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rennradfahrer von Autofahrer geschlagen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kam es gegen 18:15 Uhr in der Celler Straße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 49-jähriger Autofahrer einen 72-jährigen Rennradfahrer im Bereich der Zufahrt zu einem Parkplatz von der Fahrbahn abgedrängt haben. Anschließend stieg der Autofahrer aus seinem Pkw aus und schlug auf den Rennradfahrer ein. Zudem soll er den Mann mehrfach beleidigt haben.

Der 72-Jährige wurde durch den Angriff verletzt. Bei dem 49-jährigen Beschuldigten wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille festgestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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