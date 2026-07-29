Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rennradfahrer von Autofahrer geschlagen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kam es gegen 18:15 Uhr in der Celler Straße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 49-jähriger Autofahrer einen 72-jährigen Rennradfahrer im Bereich der Zufahrt zu einem Parkplatz von der Fahrbahn abgedrängt haben. Anschließend stieg der Autofahrer aus seinem Pkw aus und schlug auf den Rennradfahrer ein. Zudem soll er den Mann mehrfach beleidigt haben.

Der 72-Jährige wurde durch den Angriff verletzt. Bei dem 49-jährigen Beschuldigten wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille festgestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

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