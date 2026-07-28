Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorraum eines Pkw gerät während der Fahrt auf der B6 in Brand

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) geriet der Motorraum eines Pkw während der Fahrt auf der Bundesstraße 6 bei Husum in Brand.

Der Fahrzeugführer bemerkte gegen 14:40 Uhr den Brand und brachte den Pkw zum Stillstand. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen an und löschte den Brand mit Wasser und Schaum. Zudem wurde ausgelaufenes Öl mit Bindemittel abgestreut.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B6 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Pkw wurde anschließend abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

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