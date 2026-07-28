PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Deckbergen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln - Deckbergen (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Essmannshof in Deckbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter Nissan Qashqai im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem Nissan entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Rinteln bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz an der Straße Am Essmannshof in Deckbergen gemacht haben oder Hinweise auf das bislang unbekannte Fahrzeug bzw. dessen Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 09:09

    POL-NI: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

    Rodenberg (ots) - (Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen Fahrzeugführer auf der Landesstraße 444 in Rodenberg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ein durchgeführter Urinvortest verlief positiv. Dem 45-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 09:03

    POL-NI: Motorraum eines Pkw gerät während der Fahrt auf der B6 in Brand

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) geriet der Motorraum eines Pkw während der Fahrt auf der Bundesstraße 6 bei Husum in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte gegen 14:40 Uhr den Brand und brachte den Pkw zum Stillstand. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen an und löschte den Brand mit Wasser und Schaum. Zudem wurde ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 08:46

    POL-NI: Angebliche Messerschleifer stehlen Bargeld aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Freitagvormittag (24.07.2026) kam es im Hedwig-Sophien-Weg in Rinteln zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Dabei erbeutete eine bislang unbekannte Frau 70 Euro Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich eine bislang unbekannte Frau und ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand, Messerschleifarbeiten anbieten zu wollen, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren