Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Deckbergen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln - Deckbergen (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Essmannshof in Deckbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter Nissan Qashqai im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem Nissan entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Rinteln bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz an der Straße Am Essmannshof in Deckbergen gemacht haben oder Hinweise auf das bislang unbekannte Fahrzeug bzw. dessen Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

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