Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer eines manipulierten Elektrokleinstfahrzeugs unter Cannabis-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in Stadthagen einen 45-jährigen Mann, der mit einem manipulierten Elektrokleinstfahrzeug (EKF) im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das EKF aufgrund der Manipulation eine Geschwindigkeit von etwa 35 km/h erreichen konnte. Der 45-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Das EKF wurde beschlagnahmt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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