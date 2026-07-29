PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer eines manipulierten Elektrokleinstfahrzeugs unter Cannabis-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in Stadthagen einen 45-jährigen Mann, der mit einem manipulierten Elektrokleinstfahrzeug (EKF) im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das EKF aufgrund der Manipulation eine Geschwindigkeit von etwa 35 km/h erreichen konnte. Der 45-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Das EKF wurde beschlagnahmt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 08:54

    POL-NI: Tischtennisplatte auf Schulgelände beschädigt - Zeugen gesucht

    Rinteln (ots) - (Thi) In der Zeit von Montag, 27.07.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 28.07.2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Gymnasiums Ernestinum in der Paul-Erdniß-Straße in Rinteln zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter rissen eine im Boden verankerte Tischtennisplatte aus ihrer Befestigung und verschoben diese. Hierbei wurde einer der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 08:38

    POL-NI: Rennradfahrer von Autofahrer geschlagen

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kam es gegen 18:15 Uhr in der Celler Straße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 49-jähriger Autofahrer einen 72-jährigen Rennradfahrer im Bereich der Zufahrt zu einem Parkplatz von der Fahrbahn abgedrängt haben. Anschließend stieg der Autofahrer aus seinem Pkw aus ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 09:13

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Deckbergen - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln - Deckbergen (ots) - (Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Essmannshof in Deckbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter Nissan Qashqai im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren