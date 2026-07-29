Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geparkten BMW beschädigt und Unfallort verlassen - Zeugen gesucht

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Montag, 27.07.2026, kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Herderstraße in Bückeburg.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte in Höhe der Hausnummer 9 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten BMW M235i. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte fahrzeugführende Person vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. die fahrzeugführende Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05722 28940 bei der Polizei Bückeburg zu melden.

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