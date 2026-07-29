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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, 28.07.2026, kam es gegen 13:05 Uhr in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer vom Gelände einer Tankstelle über die Nordsehler Straße in Richtung Industriestraße. Dabei übersah er einen 28-jährigen Radfahrer, der den gemeinsamen Geh- und Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.010 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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