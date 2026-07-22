Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Betrugsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am Nachmittag des 29.06.2026 im Bonner Zentrum ein Betrugsdelikt, das auch unter der Bezeichnung "Stranded Traveller Scam" bekannt ist, begangen haben soll.

Der englischsprachige Mann soll dem Geschädigten am Tattag mitgeteilt haben, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Der Geschädigte hob daraufhin in einer Bankfiliale in der Maximilianstraße einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und übergab diesen dem unbekannten Täter in dem Glauben, das Geld im Nachgang per Überweisung zurückzuerhalten. Die versprochene Rücküberweisung des Betrages blieb aus. Der Täter wurde von der Videoüberwachungsanlage der Bankfiliale aufgezeichnet.

Da die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden konnte, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/210680

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk24.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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