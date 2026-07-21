Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: 40-Jähriger stürzte aus fahrendem Auto - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (21.07.2026) gelang der Bonner Polizei die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen nach einer räuberischen Erpressung, die sich bereits am 30.06.2026 in Bonn-Plittersdorf ereignet hat.

An diesem Tag, gegen 19:00 Uhr, wurden Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg zu der Kreuzung Gotenstraße/Kennedyallee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war dort ein 40-jähriger Mann aus einem fahrenden Pkw gestürzt. Der Fahrer eines herannahenden Linienbusses konnte einen Zusammenstoß mit dem Mann im letzten Moment verhindern.

Der 40-Jährige, der sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, konnte das Krankenhaus nach ersten ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Im Zuge unmittelbar eingeleiteter Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Mann mit dem Sturz aus dem fahrenden Auto aus einer Bedrohungssituation retten wollte. Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den nun in Köln festgenommenen polizeibekannten 34-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Hintergründe zu dem Geschehen sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

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