Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht E-Scooter-Fahrer

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Bonn-Plittersdorf, sucht das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei nach einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine Fahrradfahrerin am vergangenen Dienstag (14.07.2026) gegen 08:05 Uhr die Germanenstraße in Fahrtrichtung Elisabeth-Selbert-Allee. Im Bereich des Kreuzungsbereichs Germanenstraße / Teutonenstraße kam es zum Sturz der Zweiradfahrerin. Ob der von links aus der Teutonenstraße kommende E-Scooter-Fahrer die Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß zu Fall brachte oder ob es sich um einen Alleinunfall gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt sich zunächst noch an der Unfallörtlichkeit auf, entfernte sich jedoch kurz darauf, ohne seine Personalien zu hinterlassen, mit einem grünen Leih-Scooter.

Der Fahrer des E-Scooters kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 16-20 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzem Nike-Rucksack, schwarzer Hose und weißen Nike-Schuhen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 fragen nun: Wer kann Angaben zur Identität des E-Scooter-Fahrers machen? Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben?

Hinweise nimmt die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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