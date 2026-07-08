Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Suizidankündigung in Saarlouis-Lisdorf

Polizei nimmt 37-jährigen Mann in Gewahrsam

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am heutigen Tag (08.07.2026) gegen 11:00 Uhr, kündigte ein 37-jähriger Mann beim Herantreten der Einsatzkräfte an seine Wohnung in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf seinen Suizid an. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. Nach Hinzuziehung entsprechender Spezialkräfte konnte die Person in der Folge gegen 15:00 Uhr gesichert werden.

Am heutigen Tag suchten Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis eine Wohnanschrift in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf zur Überprüfung einer psychisch auffälligen Person auf. Der Mann öffnete den Polizisten jedoch nicht die Tür und drohte damit, sich umzubringen.

Nachdem entsprechende Spezialkräfte zur Örtlichkeit hinzugezogen wurden, konnte der Mann schließlich leicht verletzt gesichert werden. Der 37-Jährige wurde mit Zielrichtung einer Unterbringung in Gewahrsam genommen.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen vor Ort sind beendet.

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