Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Barmstedt: Anbau in Vollbrand - Feuerwehr rettet Einfamilienhaus

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Pinneberg (ots)

Barmstedt: Anbau in Vollbrand - Feuerwehr rettet Einfamilienhaus Datum: Samstag, 2. Mai 2026, 9.22 Uhr +++ Einsatzort: Barmstedt, Redderlohe +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Barmstedt - Mehr als 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Barmstedt, Bokholt-Hanredder und Bullenkuhlen haben am Samstag (2. Mai) verhindert, dass in der Straße Redderlohe in Barmstedt ein Einfamilienhaus Raub der Flammen wird. Sie stoppten ein größeres Feuer in einem Anbau, bevor es auf das Hauptgebäude übergriff. Eine Person wurde leicht verletzt. Die FF Barmstedt wurde um 9.22 Uhr mit dem Stichwort "Feuer größer Standard (FEU G) alarmiert. Schon auf der Anfahrt zur Feuerwache erkannte Zugführer und Einsatzleiter Hans-Otto Fröde die Ausmaße des Brandes und beorderte die Nachbarwehr aus Bokholt-Hanredder mit weiteren Atemschutzgeräteträgern hinzu und ließ für die FF Barmstedt zusätzlich Sirenenalarm auslösen. Später wurde auch die FF Bullenkuhlen alarmiert. Im hinteren Bereich des Hauses war aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen, das auf die Nebengebäude übergriff. An das Haus waren im Laufe der Jahre mehrere Garagen und Schuppen angebaut worden, die alle ein gemeinsames Dach hatte. Die Feuerwehr nahm einen schnellen Löschangriff unter Atemschutz vor, mit dem das offene Feuer zügig eingedämmt wurde. Kompliziert war, alle Brandnester unter dem verwinkelten Dach ausfindig zu machen. Dafür wurde dieses teilweise aufgesägt, teilweise mussten einige Dachpfannen und -verkleidungen beseitigt werden. Diese Arbeiten dauern zur Stunde (11.40 Uhr) noch an. Das DRK Barmstedt wurde zur Verpflegung der Einsatzkräfte mit Getränken alarmiert. Die beiden Bewohner des Hauses hatten sich mit ihrem Hund selbst in Sicherheit gebracht. Eine Frau erlitt bei eigenen Löschversuchen leichte Brandverletzungen, verblieb nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst aber vor Ort. Für eine Warnung der Bevölkerung vor der Rauchentwicklung über das mobile Warnsystem (MOWAS) ausgelöst. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Barmstedt: 35 mit 7 Fahrzeugen FF Bokholt-Hanredder: 21 mit 3 Fahrzeugen FF Bullenkuhlen: 7 mit 1 Fahrzeug KFV Pinneberg: 3 (Kreiswehrführer Stefan Mohr, Pressesprecher und Schlauchwagen) Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW, 1 NEF Polizei und Kripo: 7 Einsatzleiter: Hans-Otto Fröde, Zugführer FF Barmstedt

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