Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Taschendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am Vormittag des 25.04.2026 in einer Supermarkt-Filiale auf dem Basketsring in Bonn-Duisdorf einen Taschendiebstahl begangen haben soll.

Kurz nach der Tat hob der unbekannte Beschuldigte mit der entwendeten Bankkarte der Geschädigten an einem Bankautomaten in Bonn-Röttgen mehrere dreistellige Bargeldbeträge ab. Hierbei wurde er von einer Kamera aufgezeichnet.

Trotz bisher umfangreicher Ermittlungen, konnte die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/210323

Wer Angaben zur Identität der Männer machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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