Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte kaufte mit gestohlener Bankkarte Schuhe ein - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau. Sie soll am 23.10.2025 eine zuvor entwendetet Bankkarte einer 76-jährigen Geschädigten sowohl an einem Geldautomaten, als auch in einem Schuhgeschäft in der Bonner Innenstadt eingesetzt haben. Es kam zu einem Vermögensschaden von etwa 1.500 Euro.

Ein Bild der Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/210076 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frau machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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