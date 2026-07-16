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Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter setzte gestohlene Bankkarte an Geldautomaten ein - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 07.11.2025 eine zuvor entwendetet Bankkarte einer 74-jährigen Geschädigten an mehreren Geldautomaten eingesetzt haben. Der Verdächtige hob insgesamt fast 15.000 Euro von dem Konto der 74-Jährigen ab.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/209983 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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