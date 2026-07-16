Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Beschädigte Fahrräder nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Eigentümer - Unfallverursacher bekannt

Bonn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 05.06.2026 in Bonn-Hochkreuz ereignete, sucht das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei Eigentümer von mehreren Fährrädern, die bei dem Unfall beschädigt worden waren. Der Unfallverursacher ist zwischenzeitlich bekannt geworden.

Am Unfalltag war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Godesberger Alle unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Kennedyallee abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr unter anderem gegen mehrere Fährräder, die an einem Fahrradständer neben der dortigen Bushaltestelle Kennedyallee abgestellt worden waren. Der Unfallverursacher verließ zunächst die Unfallörtlichkeit, gab seine Unfallbeteiligung aber tags darauf auf einer Polizeiwache bekannt.

Einige der Eigentümer der beschädigten Zweiräder sind der Polizei bislang noch unbekannt und werden gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

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