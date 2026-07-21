Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Adendorf: Motorradfahrer kommt nach Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Donnerstagnachmittag (16.07.2026) auf der Kreisstraße 64 (K64) südlich von Adendorf ereignet hat, sucht das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei nach einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein Kleinkraftradfahrer gegen 16:30 Uhr die K64 aus Richtung Adendorf kommend in Fahrtrichtung Eckendorf. Im Bereich einer dortigen Linkskurve kam dem Zweiradfahrer ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Das Fahrzeug soll sich so weit mittig auf der einspurigen Fahrbahn befunden haben, dass der Kleinkraftradfahrer gezwungen war, nach rechts auszuweichen.

Infolge dieses Ausweichmanövers verlor der Fahrer des Zweirads das Gleichgewicht, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Adendorf fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um den Gestürzten zu kümmern.

Der Kleinkraftradfahrer erlitt durch den Sturz Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto kann lediglich als dunkles Fahrzeug, möglicherweise des Typs Audi A3 beschrieben werden.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw geben können, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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