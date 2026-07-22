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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: Mehrere Garagentore aufgebrochen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Auto- und Sportzubehör sowie Werkzeug entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend (21.07.2026), 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen (22.07.2026), 04:00 Uhr, bei Garagenaufbrüchen auf der Saarbrückener Straße in Bonn-Auerberg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter im Tatzeitraum insgesamt fünf Garagen auf und dursuchten sie nach Wertgegenständen. An allen Garagen entstand Sachschaden.

Die Bonner Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Saarbrückener Straße festgestellt haben, sich bei den Ermittlern zu melden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 33 nimmt Hinweise per Mail unter kk33.bonn@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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