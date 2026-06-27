Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Betriebsstoffe auf der L229 bei Monzingen; Zeugen gesucht!

Monzingen, L229 (ots)

Am 27.06.2026 gegen 07:30 Uhr stellte ein Rennradfahrer eine vermeintliche Dieselspur auf der L229 fest. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten auf einem Streckenverlauf von Monzingen bis kurz vor Kallweiler mehrere, teils eingetrocknete Rückstände einer Betriebsflüssigkeit festgestellt werden. Im Bereich von schattigen Lagen und innerhalb der Ortslage Monzingen mussten die Verunreinigungen beseitigt und Beschilderungen gestellt werden. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise unter der 06752 1560.

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